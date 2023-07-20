Песков: Путин на саммите БРИКС сможет обменяться мнениями по видеосвязи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков снова подтвердил, что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи. По него словам, он при необходимости сможет обменяться мнениями с лидерами других стран.

«Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и — при необходимости — участие в обмене мнениями»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге. Россия и ЮАР обсуждали варианты участия Владимира Путина с марта, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. ЮАР является участницей Римского статута МУС и должна исполнять его решения. Очно российскую делегацию представит глава МИД Сергей Лавров.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит саммиты».

Леонид Уварчев