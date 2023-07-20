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Коммерсантъ FM
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В Кировском районе Крыма еще не потушили военный полигон

В Кировском районе Крыма продолжает гореть полигон с вооружениями, однако ситуация стабилизируется, заявили в МЧС по РК.

Дым от пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма

Дым от пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дым от пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным специалистов, частота детонации снарядов существенно снизилась. «В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения по поводу их возвращения в свои дома»,— уточнили в МЧС РК.

Полигон в Кировском районе Крыма загорелся утром 19 июля. Из-за детонации боеприпасов власти полуострова эвакуировали из четырех прилегающих сел более двух тыс. мест­ных жителей, опасаясь за их жизнь, а так­же закрыли проезд на одном из участков трассы «Таврида». Причины возникновения пожара официальные лица до сих пор не комментируют, отмечая, что ведутся следственные действия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожару не нашли причин».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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