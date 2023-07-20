Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, с какими сложностями сталкивались покупатели китайских авто, приобретая их не у официальных дилеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Voyah Фото: Voyah

Бренд электромобилей Voyah объявил о том, что отныне на его продукции, адресованной российским покупателям, появится русское меню. Первой моделью, которая «переведена на русский», стал полноприводный кроссовер с увеличенным запасом хода Voyah Free EVR, чуть позже это новшество коснется и других моделей бренда. Новый софт в дальнейшем будет доступен и тем, кто уже является владельцем Voyah. Необходимые манипуляции с «мозгами» автомобиля проведут официальные дилеры марки.

Надо сказать, что у бренда Voyah в этом плане была еще не самая плохая ситуация. Автомобили марки продаются, в том числе и в Норвегии, поэтому меню доступно на английском языке, и в принципе все понятно. Хотя уверяю вас, у кроссовера Free столько возможностей, что в меню этом можно бродить часами и все равно находить там что-то новое и полезное.

Всех этих радостей, конечно же, были лишены те, кто покупал автомобиль, привезенный из Китая серым дилером. Счастливому автовладельцу приходилось провести немало времени, наводя смартфон с Google-переводчиком на иероглифы, высвечивающиеся на экране, чтобы понять, что они обозначают, изучая параллельно и устройство автомобиля, и китайскую грамоту. Серые дилеры русифицировать меню даже не пытались. Во-первых, потому, что это не имело смысла при единичных продажах. Во-вторых, в любом программном обеспечении есть закрытые базы, которые после русификации при каждом обновлении могут слетать или некорректно работать.

Впрочем, и переводы на русский, которые производили официальные продавцы машин из КНР, тоже иногда напоминали язык, которым с нами общается AliExpress. Как вам, например, такое: «кондиционер автоматически снижает скорость ветра. При включении поток воздуха кондиционера снижается до уровня 1 после пробуждения от вызова и звонка Bluetooth, а возобновляется после его окончания». С одной стороны, смешно. С другой, иногда мы ждем от автомобиля не юмора, а пользы.