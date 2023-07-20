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Коммерсантъ FM
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Blizzard впервые выпустит игру в Steam и начнет с Overwatch 2

Американская компания Blizzard объявила о выходе своего сетевого шутера Overwatch 2 в Steam — это первый случай, когда компания выпускает свои игры в этом цифровом сервисе. В Blizzard заявили, что в будущем на платформе могут появиться и другие проекты компании.

Страница Overwatch 2 в Steam уже доступна, проект можно будет скачать 10 августа со стартом 6-го сезона, который введет сюжетные кооперативные миссии и переработанную систему прогресса. Игра распространяется по модели free-to-play, то есть скачать ее можно бесплатно, взамен пользователям предлагается делать внутриигровые покупки. Ранее все игры от Blizzard выходили в специальном лаунчере компании Battle.net. Для доступа к Overwatch 2 через Steam также потребуется аккаунт Battle.net. В Blizzard также отметили, что не собираются полностью отказываться от собственного лаунчера, он остается приоритетной платформой для компании.

Евгений Федуненко

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