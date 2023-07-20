Netflix убрала базовый тариф подписки для США и Великобритании

Стриминговый сервис Netflix убрал возможность оформлять базовый тариф подписки за $9,99 (£6,99) в месяц в США и Великобритании для новых или вернувшихся подписчиков. Пользователи, уже оформившие этот вариант тарифного плана, останутся на нем до тех пор, пока самостоятельно не отменят подписку или не перейдут на другой план.

Теперь у Netflix есть три варианта подписки: базовый за $6,99 (£4,99) в месяц с рекламой, стандартный за $15,49 (£10,99) и премиальный за $19,99 (£15,99). В базовом тарифе предлагалось смотреть видео на одном HD-экране без рекламы. Как заявил представитель Netflix в интервью The Verge, «стартовая цена подписок — в США за $6,99 и Великобритании за £4,99 — ниже, чем у конкурентов». Netflix продолжает урезать возможности для пользователей: в мае Netflix разрешил пользователям делиться паролями от своего аккаунта только за дополнительную плату — $7,99 в месяц.

Евгений Федуненко