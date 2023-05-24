Netflix разрешил делиться паролем с другими людьми за $7,99 в месяц

Стриминговый сервис Netflix представил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут делиться паролями от своего аккаунта. Каждый новый участник обойдется в дополнительные $7,99 в месяц.

Обладатели стандартного тарифа за $15,49 в месяц могут добавить одного участника, с которым они смогут поделиться паролем, а владельцы премиум-тарифа — двух участников, но каждый из них будет стоит $7,99 в месяц. Владельцы базового или стандартного тарифа с рекламой (стоимостью соответственно $9,99 и $6,99) не смогут добавить участника и поделиться с ним паролем.

Новая функция стала доступна в США и Великобритании (за £4,99 в месяц), до этого ее тестировали в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании. В апреле 2022 года число пользователей Netflix сократилось впервые за десять лет, а в компании заявили, что около 100 млн человек смотрят Netflix по паролям других людей. Ранее Netflix сообщил, что набрал 5 млн подписчиков бюджетного тарифа и планирует запуск получасовых рекламных роликов.

Евгений Федуненко