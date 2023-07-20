Аргентина заблокировала судно со сжиженным природным газом из России

Правительство Аргентины заблокировало заход в порт судна Flex Artemis со сжиженным природным газом из России для государственной энергетической компании Enarsa. Министр экономики Серхио Масса объяснил это соблюдением санкций.

«Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ российского происхождения»,— сказал министр, его слова приводит Bloomberg.

По данным системы отслеживания судов, 25 июня судно Flex Artemis загрузило топливо, произведенное «Ямал СПГ» (входит в «Новатэк»), на французском терминале Монтуар-де-Бретань. Затем судно направилось к аргентинскому СПГ-терминалу Баия-Бланка и подошло к нему 14 июля. Однако 18 июля развернулось в обратном направлении.

Анастасия Ларина