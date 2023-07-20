Керченская паромная переправа снова заработала

Работа Керченской паромной переправы возобновлена в штатном режиме, сообщили в крымском управлении МЧС. Накануне работа переправы была прервана в ночное время.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Движение паромов осуществляется в штатном режиме»,— сообщили в МЧС.

Днем 19 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паромная переправа не будет работать с 21.00 до 5.00 ежедневно до особого распоряжения. Причину такого решения не объяснили.

17 июля Крымский мост атаковали два надводных беспилотника. Повреждения получило дорожное полотно на пролетах на мосту со стороны Крыма. Железнодорожное полотно и опоры остались целы. Сейчас на мосту работает реверсивное движение по одной полосе. Власти призывают туристов использовать маршрут через присоединенные к России регионы.

О совещании по ситуации с Крымским мостом с участием Владимира Путина — в материале «Ничто не вечно под мостом».

Анастасия Ларина