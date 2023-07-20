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Коммерсантъ FM
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Александр Усик заключил контракт с футбольным клубом

Украинский боксер Александр Усик заключил контракт с футбольным клубом «Полесье», сообщается на сайте житомирской команды. Соглашение рассчитано на один год, детали контракта не уточняются. Усик будет играть под 17-м номером.

«Полесье» в прошлом сезоне заняло первое место во втором по силе дивизионе и вышло в Украинскую премьер-лигу. Команду возглавляет Юрий Калитвинцев, который в сезоне-2016/17 вернул в Российскую премьер-лигу московское «Динамо».

Александру Усику 36 лет, он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). «РИА Новости»

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