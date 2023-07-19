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Коммерсантъ FM
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Венгерский «Ференцварош» уволил Черчесова

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош», сообщает пресс-служба команды. Решение принято президентом клуба Габором Курбатовым в связи с проигрышем в квалификации Лиги чемпионов фарерской «КИ Клаксвик» со счетом 0:3.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Фото: Denes Erdos / AP

Станислав Черчесов

Фото: Denes Erdos / AP

«Ференцварош» временно возглавит помощник Черчесова — Чаба Мате. В открытых источниках сообщается, что раньше Мате тренировал дубль «Ференцвароша».

После матча с «КИ Клаксвик» Черчесов сказал, что проигрыш команды — его вина. «Ситуация непростая, потому что у нас много новых игроков. Но сегодня не было баланса. Трудности есть, но это не повод для такого выступления. Я могу злиться только на себя»,— сказал он (цитата по m4sport.hu).

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. С ним команда дважды становилась чемпионом Венгрии и завоевала Кубок страны. В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Ференцварош» также не прошел квалификационный этап. При этом впервые за 47 лет вышел в play-off еврокубков, пройдя в 1\8 финала Лиги Европы. Тогда команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2.

С 2016-го по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала на домашнем чемпионата мира, проиграв хорватам по пенальти.

Полина Мотызлевская

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