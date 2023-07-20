Данные для ИИ отложили на потом

Минцифры предлагает стимулировать внедрение искусственного интеллекта (ИИ) госкомпаниями за счет включения таких проектов в стратегии цифровой трансформации. Как пояснил глава ведомства Максут Шадаев, это уже отлаженный механизм — власти применяли его при переводе госкомпаний на российские IT-решения. Между тем вопрос о данных для машинного обучения — один из ключевых в области ИИ — пока остается нерешенным. Если ранее в Минцифры предполагали, что поправки к закону «О персональных данных», регулирующие необходимый для этого оборот обезличенной информации, будут рассмотрены в весеннюю сессию Госдумы, то теперь этот вопрос откладывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава Минцифры Максут Шадаев вчера на совещании президента Владимира Путина с правительством заявил, что его ведомство предлагает стимулировать госкомпании к применению технологий искусственного интеллекта за счет включения таких проектов в стратегии цифровой трансформации. «Они (стратегии.— “Ъ”) у нас очень хорошо администрируются, там жесткие показатели, мониторинг и даже в директивах (которыми Белый дом управляет госкомпаниями.— “Ъ”) — лишение премии, в случае если цели не достигаются»,— сказал он. Министр отметил, что эти документы являются хорошо отлаженным механизмом, отработанным в процессе перевода госкомпаний на российские IT-решения. В ведомстве рассчитывают, что эта мера придаст необходимое ускорение процессу, так как иногда госкомпании «тяжело раскачиваются».

Однако, как отметил на совещании глава Минэкономики Максим Решетников, одним из ключевых условий развития отрасли ИИ является доступ разработчиков к обезличенным данным. Напомним, что в Госдуме на рассмотрении давно находятся поправки к закону «О персональных данных», регулирующие необходимый для этого процесса оборот обезличенной информации (данных, специально очищенных от «персональной» составляющей). В первом чтении проект был принят еще в феврале 2021 года. В июне 2023 года Максут Шадаев рассчитывал, что окончательно законопроект будет одобрен в ходе завершающейся весенней сессии Госдумы, однако теперь этот процесс сдвигается. «К настоящему времени поправки ко второму чтению согласованы. Получилась конструкция, которая исходит из защиты интересов и прав граждан и при этом все-таки обеспечивает доступ разработчиков к большим данным. Мы очень надеемся, что в начале осенней сессии это будет принято»,— рассказал глава Минцифры.

По словам Максима Решетникова, помимо вопроса данных, необходимо в том числе сформировать условия для создания российских вычислительных мощностей, причем кратно больших, чем есть в настоящее время, в том числе в виде крупных вычислительных кластеров, в перспективе — с использованием и российских комплектующих.

Чтобы стимулировать бизнес к внедрению ИИ, Минэкономики и Минфин также договорились со следующего года протестировать подход, при котором применение технологии должно стать одним из условий предоставления господдержки в ряде отраслей, в том числе в сельском хозяйстве, на транспорте, в промышленности и здравоохранении. По словам Максима Решетникова, в этих сферах «наработана уже большая практика». Речь идет о том, что при получении компанией субсидии из бюджета выше определенной суммы она должна будет внедрить то или иное решение с использованием ИИ.

По словам главы Минцифры, в повестке каждого региона или ведомства в настоящее время уже находится вопрос о внедрении искусственного интеллекта. Максут Шадаев предложил сделать ответственными за процесс внедрения ИИ заместителей руководителей субъектов РФ и органов власти, курирующих вопросы цифровой трансформации. «Тогда у нас и внедрение цифровых технологий, и работа с данными, и искусственный интеллект будут в одних руках, и это будет все между собой увязано»,— пояснил он.

Венера Петрова