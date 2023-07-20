Беспилотный самолет с вертикальным взлетом и искусственным интеллектом

Специалисты лаборатории воздушной робототехники Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» разработали дизайн конструкции, электронику и программное обеспечение беспилотного самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Innovtol 3 предназначен для инспекции промышленных объектов, аэроразведки и мониторинга территорий, создания цифровых моделеи местности и доставки грузов весом до 5 кг.

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Гибридный беспилотный самолет с вертикальным взлетом и посадкой оснащен электрическими подъемными моторами и бензиновым маршевым двигателем. Сотрудники ИТ-вуза смогли максимально локализовать производство беспилотника Innovtol 3: электроника, ПО и конструкция дрона разработаны в Университете Иннополис, углеткань и смолы заказывают у российских производителей из Татарстана и Москвы. Разработчики сделали конструкцию достаточно прочной — крыло выдерживает нагрузку 100 кг. Для управления Innovtol применяется та же связка технологий, что и для беспилотных автомобилей Университета Иннополис: радары, лидары, камеры, модули связи, системы позиционирования и машинное обучение с анализом изображения нейросетями.

Дмитрий Девитт, руководитель лаборатории воздушной робототехники, объясняет: «Совместно с коллегами из исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис и компании “Инногеотех” мы интегрировали интеллектуальные режимы под наиболее перспективные направления мониторинга — дрон самостоятельно находит дефекты на исследуемых объектах, выбирает место посадки и обрабатывает данные на борту. Это позволяет сильно сократить время для обработки и покрывать большие территории за один раз».

Специалисты Университета Иннополис сделали максимальное резервирование всех систем на единой шине данных — все подсистемы общаются друг с другом и имеют обратные связи. Благодаря этому Innovtol 3 сам понимает, что с ним что-то не так, и решает, что делать дальше. Это повышает надежность и делает систему распределенной в случае отказа одного из компонентов.

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Дрон готов к серийному производству: его сборка упрощена для конечного пользователя, и аппарат может собрать один человек за пять минут.

«Пока что спроса больше, чем предложения, поэтому приходится расширяться, сейчас мы находимся на стадии наращивания производства, прогнозируемый выпуск — до 30–40 штук в месяц»,— обещает Дмитрий Девитт.

Самолет вертикального взлета и посадки (СВВП; англ. VTOL, Vertical Take-Off and Landing) способен взлетать и садиться при нулевой горизонтальной скорости, используя тягу электрического двигателя, направленную вертикально. Специалисты Университета Иннополис разрабатывают беспилотники подобного типа с 2018 года. Крейсерская скорость Innovtol 3 — 80 км/ч, на которой он способен преодолеть расстояние до 300 км. Аппарат имеет гибридную силовую установку: маршевый бензиновый двигатель для горизонтального полета и электрический для вертикального взлета и посадки. Полет беспилотника без подзарядки рассчитан на пять часов. У разработки — девять патентов и четыре свидетельства на программу для ЭВМ.

Ольга Грибова