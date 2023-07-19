«Возможно, что БРИКС в целом изменится»

Кремль официально подтвердил, что президент Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи. Российскую делегацию в Южно-Африканской Республике будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что формат БРИКС может трансформироваться под влиянием событий вокруг Украины.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Нельзя сказать, что произошла сенсация, к этому все шло. Спорная ситуация вокруг саммита БРИКС в Йоханнесбурге, наконец-то, разрешилась. Российскую делегацию непосредственно в ЮАР возглавит Сергей Лавров, а президент Владимир Путин выступит по видеосвязи. В Кремле считают такой формат полноценным участием.
Примечательно, что первым о принятых решениях сообщил офис президента ЮАР Сирила Рамафосы. А еще раньше появились весьма оригинальные сообщения ряда СМИ со ссылкой на тот же самый офис, что возможный арест Владимира Путина в африканской стране фактически означает объявление войны России со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Дмитрий Песков все это опроверг, заявив, что так вопрос, конечно же, не ставился. Но, с другой стороны, пресс-секретарь президента дал понять, что подобное в обсуждении как бы и не нуждается — такие действия равносильны объявлению войны:
«Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно».
Причина происходящего известна: Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера. Власти Южной Африки, в отличие от РФ, этот самый суд признают. Какое-то время они делали смелые заявления, мол, приглашение в силе, мы по-прежнему ждем и надеемся, что Владимир Путин лично нас посетит.
Здесь видится попытка усидеть на двух стульях в надежде на то, что все это как-то само собой образуется, дабы не портить отношения ни с Россией, ни с Западом. Но не случилось. И вот пришлось искать компромисс, и он нашелся. В самом деле, арестовать российского президента, тем более в ЮАР, такое сложно себе представить.
Теперь переходим к главному — саммиту БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа. Остальные участники — Китай, Индия, Бразилия и принимающая сторона — будут очно представлены первыми лицами. И это неизбежно повлияет на повестку.
Видеосвязь — это, конечно, хорошо, но главные решения и договоренности на таких мероприятиях достигаются в рамках кулуарного общения, а не на официальных заседаниях с протокольной повесткой.
В таком усеченном формате России будет сложно претендовать на лидерство в этой очень важной для нее организации, созданной, что там греха таить, в качестве альтернативы западному миру, равно как и претендовать на роль арбитра, например, между Индией и Китаем, двусторонние отношения которых нельзя назвать безоблачными.
В итоге приходится констатировать, что все происходящее играет на руку бывшим партнерам. Вот и президент Франции Эмманюэль Макрон готов приехать и выступить перед коллегами, и последние как бы не особенно и возражают.
Многие еще сюрпризы возможны — время есть, месяц остается. Возможно, что БРИКС в целом изменится. В этом мире ведь каждый за себя, дружба дружбой, но своя рубашка ближе к телу.
Россия, конечно, важный партнер, но отнюдь не единственный. Так иногда случается — какое-то время интересы совпадают, а потом расходятся. К сожалению, нет на нашей планете ничего вечного и твердого, как скала.
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