«Возможно, что БРИКС в целом изменится»

Кремль официально подтвердил, что президент Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи. Российскую делегацию в Южно-Африканской Республике будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что формат БРИКС может трансформироваться под влиянием событий вокруг Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Нельзя сказать, что произошла сенсация, к этому все шло. Спорная ситуация вокруг саммита БРИКС в Йоханнесбурге, наконец-то, разрешилась. Российскую делегацию непосредственно в ЮАР возглавит Сергей Лавров, а президент Владимир Путин выступит по видеосвязи. В Кремле считают такой формат полноценным участием.

Примечательно, что первым о принятых решениях сообщил офис президента ЮАР Сирила Рамафосы. А еще раньше появились весьма оригинальные сообщения ряда СМИ со ссылкой на тот же самый офис, что возможный арест Владимира Путина в африканской стране фактически означает объявление войны России со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Дмитрий Песков все это опроверг, заявив, что так вопрос, конечно же, не ставился. Но, с другой стороны, пресс-секретарь президента дал понять, что подобное в обсуждении как бы и не нуждается — такие действия равносильны объявлению войны:

«Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно».

Причина происходящего известна: Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера. Власти Южной Африки, в отличие от РФ, этот самый суд признают. Какое-то время они делали смелые заявления, мол, приглашение в силе, мы по-прежнему ждем и надеемся, что Владимир Путин лично нас посетит.

Здесь видится попытка усидеть на двух стульях в надежде на то, что все это как-то само собой образуется, дабы не портить отношения ни с Россией, ни с Западом. Но не случилось. И вот пришлось искать компромисс, и он нашелся. В самом деле, арестовать российского президента, тем более в ЮАР, такое сложно себе представить.

Теперь переходим к главному — саммиту БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа. Остальные участники — Китай, Индия, Бразилия и принимающая сторона — будут очно представлены первыми лицами. И это неизбежно повлияет на повестку.

Видеосвязь — это, конечно, хорошо, но главные решения и договоренности на таких мероприятиях достигаются в рамках кулуарного общения, а не на официальных заседаниях с протокольной повесткой.

В таком усеченном формате России будет сложно претендовать на лидерство в этой очень важной для нее организации, созданной, что там греха таить, в качестве альтернативы западному миру, равно как и претендовать на роль арбитра, например, между Индией и Китаем, двусторонние отношения которых нельзя назвать безоблачными.

В итоге приходится констатировать, что все происходящее играет на руку бывшим партнерам. Вот и президент Франции Эмманюэль Макрон готов приехать и выступить перед коллегами, и последние как бы не особенно и возражают.

Многие еще сюрпризы возможны — время есть, месяц остается. Возможно, что БРИКС в целом изменится. В этом мире ведь каждый за себя, дружба дружбой, но своя рубашка ближе к телу.

Россия, конечно, важный партнер, но отнюдь не единственный. Так иногда случается — какое-то время интересы совпадают, а потом расходятся. К сожалению, нет на нашей планете ничего вечного и твердого, как скала.

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