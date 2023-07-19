Вице-премьер Чернышенко исключил введение Fan ID для хоккейных матчей

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что власти не планируют отказываться от паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на футбольные матчи. Вместе с тем он исключил использование этого механизма на хоккейных матчах в силу отличий культуры их посещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Паспорт болельщика (Fan ID) — документ, требуемый при посещении спортивных мероприятий в России. На территории РФ стал впервые использоваться перед Олимпиадой в Сочи. Получить Fan ID можно либо через «Госуслуги», либо в МФЦ.

«В хоккее и не вводились, поскольку там совершенно другая культура посещения матчей и отсутствие исторических фактов хулиганского поведения. Там в футболе вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов»,— сказал господин Чернышенко журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июля 2022 года. Впервые механизм использовали во время Олимпиады в Сочи в целях обеспечения безопасности. Посещение по паспорту болельщика было обязательным только на играх РПЛ в Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.

Однако с 1 декабря 2022 года действие закона распространили на все матчи премьер-лиги. На фоне внедрения системы, начиная с весенней части турнира РПЛ, количество зрителей на трибунах уменьшилось.

Лусине Баласян