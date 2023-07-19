В Свердловской области планируют снова поднять тарифы на электроэнергию

В Свердловской области с 1 июля 2024 года тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти на 6%. Об этом пишет издание «Правда УрФО», ссылаясь на письмо главы Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимира Гришанова в ФАС России.

В случае повышения тарифа, минимальная цена киловатт-часа вырастет до 5,46 руб., а максимальная — до 5,49 руб. Сейчас ставка составляет 5,15 руб. за кВт/ч. Впоследствии совокупный ежегодный платеж населения вырастет примерно на 1,9 млрд руб. По данным издания, объем полезного отпуска электрической энергии населению на 2024 год принят в размере 6544,26 млн кВт/ч,

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан. В результате постановление было отменено ФАС, а РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. После этого в Свердловской области отменили ночной тариф.

В 2023 году в большинстве муниципалитетов регионов тарифы на электричество выросли не более чем на 9,5%. Цены за газ и воды также подняли до 9%. При этом сборы за капремонт выросли на 41%.

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