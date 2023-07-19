Евгений Куйвашев проконтролировал ход строительства мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проконтролировал ход строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) в Нижнем Тагиле, сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. Строительство будет завершено к концу 2023 года.

«Сейчас здесь идет монтаж газовой котельной, в ближайшие дни на площадку поступит конвейерное оборудование. На мусоросортировочной линии завода также уже установлен барабанный грохот — основное оборудование предприятия, с которого начинается автоматическое разделение отходов на фракции в зависимости от размеров»,— сказано в сообщении правительства.

На площадке нового комплекса создан участок компостирования органических отходов, который позволяет в специальных климатических камерах превращать органику в безопасный для окружающей среды универсальный техногрунт. По данным правительства, применений такой технологии позволит свести к минимуму пожароопасность полигона, так как из таких отходов при разложении выделяются горючие газы.

На МСК будет не менее семи фракций отбора твердых коммунальных отходов. Мощность комплекса составит не менее 185 тыс. тонн в год. Предполагается, что новый комплекс создаст 299 рабочих мест, при этом большинство процессов будет автоматизировано.

Строительство мусоросортировочного комплекса началось в 2022 года. Разработкой и созданием МСК занимаются АО «Облкоммунэнерго» и АО «Интертехэлектро» при поддержке администрации Нижнего Тагила и правительства Свердловской области.

Напомним, по указу президента РФ, к 2030 году доля захораниваемых отходов в стране должна сократиться на 50%. Планируется, что в Свердловской области к этому времени доля сортируемого и перерабатываемого мусора составит 80–85%.

Полина Хабарова

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