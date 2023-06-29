В Нижнем Тагиле к концу 2023 году сдадут новый мусоросортировочный комплекс

К концу года на Нижнего Тагила планируют сдать мусоросортировочный комплекс (МСК), на котором будет не менее семи фракций отбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Мощность комплекса составит не менее 185 тыс. тонн в год. Предполагается, что новый комплекс создаст 299 рабочих мест, при этом большинство процессов будет автоматизировано.

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Среди особенностей нового комплекса представители «Облкоммунэнерго» выделяют современное оборудование и технологии. «На этапе разработки проекта предусматривалось оборудование иностранного производства. Но в настоящих условиях основное производственное оборудование российское. Есть некоторые модели из Китая и европейских стран»,— прокомментировал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

В комплекс, в частности, входят девять площадок для компостирования отходов. Они предусматривают отбор органики и мелких фракций, которые после гниения превращаются в нейтральный техногрунт, позволяющий более рационально использовать почвенные ресурсы при пересыпке полигона. На территории инфраструктурного объекта также построят новый полигон ТКО площадью 24 га, 191 площадку накопления и хранения ТКО, а также рекультивируют два существующих полигона общей площадью 20 га.

Строительство мусоросортировочного комплекса началось в 2022 года. Разработкой и созданием МСК занимаются АО «Облкоммунэнерго» и АО «Интертехэлектро» при поддержке администрации Нижнего Тагила и правительства Свердловской области. На сегодняшний день успешно проведена экологическая экспертиза проекта, смонтирован навес для спецмашин и уже устанавливаются фундаменты контрольно-весового и контрольно-пропускного пунктов.

Анастасия Таначева

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