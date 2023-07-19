Tata Group вложит 4 млрд фунтов в гигафабрику батарей в Британии

Правительство Великобритании сообщило о решении Tata Group построить в стране новый завод по производству батарей для электромобилей. Индийская компания вложит в него £4 млрд, и это одна из крупнейших инвестиций в автомобильную индустрию Британии за всю ее историю.

Завод будет построен в Сомерсете, на юго-западе Англии, он сможет выпускать батареи суммарной мощностью 40 ГВт•ч. Это обеспечит почти половину спроса страны на аккумуляторные батареи к моменту ее перехода на продажу исключительно электромобилей, то есть к 2030 году. Батареи будут поставляться как Jaguar Land Rover, которой владеет Tata, так и другим автопроизводителям.

Завод напрямую создаст около 4 тыс. рабочих мест и «еще тысячи по всей цепочке поставок» материалов для аккумуляторов и сырья, отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Мы можем невероятно гордиться тем, что Британия была выбрана в качестве родины первой гигафабрики Tata Group за пределами Индии, что закрепило за нами статус одного из самых привлекательных мест для производства электромобилей»,— заявил глава британского правительства.

В июне этого года доля проданных в ЕС электромобилей впервые превысила долю новых дизельных машин, подробности — в публикации «Ъ» «Европа охладела к дизелю».

Кирилл Сарханянц