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Коммерсантъ FM
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Московские парки возобновили работу после непогоды

Парки Москвы возобновили работу с 13:00 в связи с улучшением погодных условий, сообщила мэрия в Telegram. Они были закрыты с утра из-за ливня и сильного ветра.

Московский зоопарк также сообщил о возобновлении работы после дождя.

В Москве второй день идут сильные дожди. За минувшие сутки выпала треть месячной нормы осадков — 24 мм. Сегодня, 19 июля, с утра из-за ливня и ветра были повреждены 55 машин, повалены 57 деревьев. В столичных аэропортах были задержаны или отменены десятки рейсов. Синоптики прогнозируют, что дожди продлятся до вечера 19 июля. Дептранс ожидает вечером пробки до 7 баллов.

О последствиях ливня — в материале «Ъ FM» «Дожди долились до страховок».

Леонид Уварчев

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