Менингит обнаружили еще в одном детском саду Екатеринбурга

В детском саду №384 Екатеринбурга в одной из групп обнаружили менинит, из-за чего детей перевели на карантин до 2 августа. Об этом со ссылкой на читателя пишет 66.ru. В пресс-службе администрации города «Ъ-Урал» подтвердили, что группу отправили на карантин по предписанию Роспотребнадзора. Другие детские сады закрывать не планируется.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что у них нет информации о менингите в детском саду.

Ранее в областном Роспотребнадзоре сообщили о временном закрытии в Екатеринбурге частного детского сада «Аистенок» из-за вспышки вирусного менингита. В Минздраве заявили, что трое детей были госпитализированы с подозрением на энтеровирусную инфекцию. Позже у троих детей и одного взрослого подтвердили энтеровирус.

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