В Twitter можно будет публиковать длинные статьи и книги

Сервис микроблогов Twitter работает над новой функцией, которая позволит пользователям публиковать большие материалы с использованием медиасредств. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск в своем Twitter, пояснив, что публиковать можно будет статьи и даже книги. Новая функция будет называться «Статьи» вместо «Заметки».

Сервис микроблоговTwitter продолжает трансформироваться в полноценную соцсеть: пользователи Twitter Blue уже могут публиковать твиты до 10 тыс. знаков (обычные пользователи имеют возможность писать твиты объемом 280 знаков). С появлением функции «Статьи» пользователи смогут публиковать еще более объемные материалы.

Среди других нововведений, которыми занимаются в Twitter, возможность платить верифицированным пользователям за рекламу, а также разработка приложения с видео для смарт-телевизоров.

Ранее сервис Similarweb рассказал, что трафик Twitter упал на 5% с момента запуска конкурирующего приложения Threads от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Евгений Федуненко