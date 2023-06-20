Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Twitter собирается выпустить приложение с видео для смарт-телевизоров

Сервис микроблогов Twitter разрабатывает приложение для смарт-телевизоров, которое позволит просматривать видеоконтент с платформы. Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск в ответе пользователю Twitter, который сообщил, что не собирается смотреть часовое видео на смартфоне.

Илон Маск и глава Twitter Линда Яккарино ранее провели презентацию для инвесторов, на которой сообщили о планах по расширению видеоконтента, а также о соглашениях с коммерческими компаниями и авторами контента. Reuters сообщал, что на одном из слайдов компания рассказала, что на долю вертикальных видео приходится около 10% времени, которое пользователи проводят на платформе. В Twitter также собираются приглашать привлекать спонсорские средства и рекламу на каналы популярных блогеров.

Ранее Twitter представил новый способ монетизации контента для владельцев верифицированных аккаунтов — авторам будут платить за размещение рекламы в ответах. На эти цели в компании выделили $5 млн — нововведения являются частью ее новой рекламной политики.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...