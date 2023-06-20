Twitter собирается выпустить приложение с видео для смарт-телевизоров

Сервис микроблогов Twitter разрабатывает приложение для смарт-телевизоров, которое позволит просматривать видеоконтент с платформы. Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск в ответе пользователю Twitter, который сообщил, что не собирается смотреть часовое видео на смартфоне.

Илон Маск и глава Twitter Линда Яккарино ранее провели презентацию для инвесторов, на которой сообщили о планах по расширению видеоконтента, а также о соглашениях с коммерческими компаниями и авторами контента. Reuters сообщал, что на одном из слайдов компания рассказала, что на долю вертикальных видео приходится около 10% времени, которое пользователи проводят на платформе. В Twitter также собираются приглашать привлекать спонсорские средства и рекламу на каналы популярных блогеров.

Ранее Twitter представил новый способ монетизации контента для владельцев верифицированных аккаунтов — авторам будут платить за размещение рекламы в ответах. На эти цели в компании выделили $5 млн — нововведения являются частью ее новой рекламной политики.

Евгений Федуненко