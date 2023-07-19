На экокурорте «Лагонаки» к 2026 году откроют четыре отеля на 690 номеров

На новом курорте «Лагонаки» в Адыгее к 2026 году введут в эксплуатацию четыре отеля на 690 номеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Каждый из гостиничных комплексов будет расположен на территориях с широким обзором горной местности. При строительстве отелей привлекут местных специалистов, а также используют экоматериалы, произведенные в республике.

«Для катания планируется оборудовать 25 км горнолыжных трасс (37 км — к 2030 году) и 6 канатных дорог (10 ед. — к 2030 году)»,— говорится в сообщении.

На экокурорте планируется создание бизнес-кластера, спа-зоны, детской игровой площадки, пунктов проката, автостоянок и административно-хозяйственной инфраструктуры.

К строительству инфраструктуры нового экологичного курорта приступили в июне текущего года. Инвестиции в строительство оценивают в 60 млрд руб. В первый год работы курорта доходы могут составить 2 млрд руб.

Анастасия Донскова

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