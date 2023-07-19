Глава минсельхоза Чечни возглавил российское отделение Danone, владеющее филиалами на Кубани

Глава министерства сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев стал генеральным директором компании «Данон Россия», имеющей филиалы в Тихорецком и Лабинском районах Кубани. Сведения об этом содержатся в системе «Спарк-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ранее пост занимал Каппетти Чарли Виктор Хенрикус, возглавляющий в настоящее время ООО «Данон Трейд».

В Тихорецком районе предприятие производит мясные консервы, в Лабинском — молочную продукцию под брендами «Простоквашино», «БиоБаланс», «Летний день» и «Тема».

Российская доля французского производителя молочных продуктов Danone перешла Росимуществу 16 июля текущего года по распоряжению президента Владимира Путина. По данным «Ъ», под управление Росимущества перешло 83,2 млн акций организации, принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Данон Россия» зарегистрировано в 2005 году в Москве. Производство молочной продукции является основным видом деятельности компании. Смена руководителя предприятия произошла 18 июля 2023 года. По итогам прошлого года фирма получила выручку от продаж в размере 92,8 млрд руб. Чистая прибыль составила 5,5 млрд руб.

Компания Danone выпускает продукты под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», Alpro и др. Фирма объявила о сокращении бизнеса в России в 2022 году.

Анастасия Донскова

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