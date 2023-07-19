ФАС указала на риск монополизации рынка добычи краба и отдельных видов рыбы

Второй этап перераспределения квот на добычу краба и отдельных видов рыбы может привести к монополизации отрасли, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство опасается «ограничения и устранения конкуренции».

Оценка ФАС содержится в официальном письме в Минсельхоз в рамках подготовки к заседанию правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое назначено на 25 июля, передают «Ведомости». Документ подписан замглавы ФАС Сергеем Пузыревским. Минсельхоз подтвердил получение письма.

В документе отмечается, что по сумме двух этапов будет перераспределено 100% квот на добычу краба и 44% — отдельных видов рыбы.

Счетная палата в 2022 году сообщала, что возможная монополизация отрасли грозит ее разрушением при введении полномасштабных санкций против наиболее крупных квотопользователей.

Закон о втором этапе программы инвестквот был принят в конце 2022 года. Он предполагает перераспределение 50% всех прав на добычу краба и 24% — минтая, сельди и ряда других видов рыбы на Дальнем Востоке. В рамках первого этапа было разыграно 50% квот на вылов краба и 20% — на рыбу.

Как пишут «Ведомости», крупнейшими владельцами квот на вылов водных биоресурсов в 2022 году были ГК «Норебо» (715 тыс. тонн, 17% от общегодового допустимого улова), «Гидрострой» (512 тыс. тонн, 9%), «Русская рыбопромышленная компания» (338 тыс. тонн, 8%) и «Океанрыбфлот» (328 тыс. тонн, 7,6%).

Росрыболовство ранее в июле изъяло квоты у ЗАО «Тефида» в связи с нахождением под контролем иностранного инвестора. По данным регуляторов, бенефициар компании занимал руководящие должности в американских структурах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвестор не удержал краба».

Леонид Уварчев