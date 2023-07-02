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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ: атака Израиля по Сирии велась с шести тактических истребителей

Российский Центр по примирению враждующих стороны в Сирии (подчиняется Минобороны РФ) прокомментировал удары Израиля по территории провинции Хомс в ночь на 2 июля. По данным ведомства, было две атаки: первую вели четыре тактических истребителя F-15, вторую — два тактических истребителя F-16. В ночь на 2 июля Израиль и Сирия обменялись обвинениями в обстрелах.

Первая атака произошла с 00:20 до 00:30. Было выпущено восемь управляемых ракет из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана. Вторая атака была зафиксирован с 4:35 до 4:39 — две ракеты были выпущены по объектам инфраструктуры у населенного пункта Масьяф.

«В результате израильских авиаударов нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших нет»,— сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова приводятся в пресс-релизе Минобороны, который поступил в «Ъ».

Израиль никак не комментировал свою первую атаку. Однако сразу после нее, примерно в 0:50, армия сообщила, что над территорией Израиля взорвалась ракета системы противовоздушной обороны, выпущенная из Сирии. Ближе к 5:00 Израиль заявил, что нанес удар по батарее ПВО и другим объектам в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты.

Леонид Уварчев

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