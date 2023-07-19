Медведев заявил о нехватке кадров на предприятиях ОПК

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сталкиваются с нехваткой кадров. Об этом он сказал на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», председателем которой он является.

На совещании обсуждались, в частности, пути финансового обеспечения реализации народной программы ЕР в 2024-2026 годах. По словам господина Медведева, эта программа должна учитывать нужды в том числе оборонных предприятий.

«Есть отдельные направления, например, касающиеся привлечения кадров на оборонные предприятия. ...Да, они получили большие заказы и далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять. ...Поэтому я предлагаю обсудить ход выполнения этого поручения, которое касалось материально-технической базы самих предприятий, поиска кадров для наших предприятий, включая подготовку кадров на базе средних технических образовательных учреждений»,— сказал зампред Совбеза (цитата по «РИА Новости»).

14 марта президент России Владимир Путин посетовал на то, что нехватка высококвалифицированных специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса сказывается на сроках выполнения гособоронзаказа.

Вчера, 18 июля прошло заседание Координационного совета по вопросам обеспечения вооруженных сил (ВС). Совет, в частности, планирует помочь организациям оборонно-промышленного комплекса с кадрами — с техническим персоналом и с профильными специалистами.

Подробнее об итогах заседания — в материале «Ъ» «Военные контракты прошли переоценку».

Эрдни Кагалтынов