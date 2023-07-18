Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдеп отрицает причастность США к атаке на Крымский мост

США не причастны к атаке на Крымский мост, утверждения об этом не соответствуют действительности. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя теракт, заявил, что поведение Вашингтона делает его причастным к преступлениям Киева. Также представитель МИД РФ Мария Захарова считает США причастными к теракту.

«Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева»,— заявил господин Антонов, отвечая на вопрос, связанный с терактом на Крымском мосту.

Атака на Крымский мост. Главное

Читать далее

В результате осуществленного 17 июля с использованием беспилотных надводных аппаратов теракта пострадала девочка, ее родители погибли. По данным «Ъ», два взрыва под автомобильной частью Крымского моста были зарегистрированы дежурной частью подразделения Росгвардии, охраняющей объект, в 3:15 утра.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Ничто не вечно под мостом».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...