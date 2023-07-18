Госдеп отрицает причастность США к атаке на Крымский мост

США не причастны к атаке на Крымский мост, утверждения об этом не соответствуют действительности. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя теракт, заявил, что поведение Вашингтона делает его причастным к преступлениям Киева. Также представитель МИД РФ Мария Захарова считает США причастными к теракту.

«Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева»,— заявил господин Антонов, отвечая на вопрос, связанный с терактом на Крымском мосту.

В результате осуществленного 17 июля с использованием беспилотных надводных аппаратов теракта пострадала девочка, ее родители погибли. По данным «Ъ», два взрыва под автомобильной частью Крымского моста были зарегистрированы дежурной частью подразделения Росгвардии, охраняющей объект, в 3:15 утра.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Ничто не вечно под мостом».

Мария Федотова