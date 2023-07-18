«Тур-Урал» поведет за собой

Основным туроператором «Демидовского маршрута» назначено бюро путешествий и экскурсий «Тур-Урал», сообщили в Центре развития туризма Свердловской области. Это произошло после того, как один из участников проекта — компания «Веди Групп Урал» — приостановила деятельность «из-за невозможности исполнить все обязательства по реализации туристского продукта». Основной туроператор должен взять на себя риски при организации туров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Невьянск — один из ключевых городов "Демидовского маршрута"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Невьянск — один из ключевых городов "Демидовского маршрута"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Демидовский маршрут», имеющий статус национального, — туристический маршрут по Уралу, раскрывающий историю и наследие знаменитой промышленной династии Демидовых. Путешественники начинают и заканчивают поездку в Екатеринбурге, посетив за три дня и две ночи Невьянск, Нижний Тагил и село Быньги. Тур знакомит с промышленными объектами, возведенными в начале ХVIII века, с историей развития металлургии на Урале и ее современным состоянием. Туристы посещают всемирно известные памятники архитектуры, знаковые музеи, участвуют в экскурсиях и мастер-классах. Трехдневный тур стоит 18,7 тыс. руб. за двухместное размещение, двухдневный — 15,6 тыс. руб. Проект презентовали 5 апреля 2022 года — в день рождения основателя династии Никиты Демидова.

Как сообщили в Центре развития туризма Свердловской области, в связи с остановкой деятельности группы компаний «Веди Групп» было принято решение назначить консолидатором туроператоров на «Демидовском маршруте» компанию «Тур-Урал».

Ранее организацией туров по «Демидовскому маршруту» занимались шесть туроператоров, включая компанию «Веди Групп Урал» (входит в ГК «Веди Групп»).

Компания «Веди Групп Урал» разрабатывала «Демидовский маршрут». Помимо нее на нем работали еще пять туроператоров: ООО «Бюро путешествий и экскурсий «Тур-Урал», ООО «Аркаим-Тревел», ООО «Королевство путешествий», ООО «Уральский туристический центр «ЮВА», ООО «Туроператор Отрада». Закрытие «Веди Групп» никак не повлияет на проведение «Демидовского маршрута», все раннее приобретенные туры состоятся, сообщили в Центре развития туризма Свердловской области.

Туроператор «Веди Групп» (специализировался на турах в Восточную Европу) остановил деятельность из-за невозможности исполнить все обязательства по реализации туристского продукта. На это повлияли события последних трех лет: пандемия коронавирусной инфекции, отсутствие авиасообщения со странами ЕС, санкции недружественных стран, проблемы с валютными платежами и рост курсов валют. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что на момент приостановки деятельности у «Веди Групп» существовали обязательства перед 1,3 тыс. туристов, включая туры, проданные до пандемии.

После ухода «Веди Групп» компания «Тур-Урал» взяла на себя все риски ведения «Демидовского маршрута». Она будет заключать договоры как с Центром развития туризма Свердловской области, так и со всеми контрагентами: транспортными компаниями, гостиницами, музеями, пунктами питания.

«Наша задача — избегать убыточных туров. Не можем сказать, что людей, интересующихся маршрутом, очень много, но, в любом случае, его заметили, поэтому группы набираются. Последняя состояла из 30 человек. Тур проводится регулярно на протяжении года»,— рассказала «Ъ-Урал» директор компании «Тур-Урал» Наталья Таланкина.

Директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что «Демидовский маршрут» находится в фазе становления и пока не приносит прибыли, потому что не имеет фактического трафика. «Он ценен для имиджа Свердловской области»,— пояснил он. Международный Демидовский фонд ранее сообщал о планах увеличить число посетителей «Демидовских маршрутов» с 300 тыс. до 1,5 млн человек в год.

Ева Коршунова