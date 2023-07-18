Хуснуллин усомнился в том, что льготную ипотеку в России удастся поддерживать годами

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что уже в текущем году в госбюджете РФ могут закончиться деньги на финансирование льготной ипотеки. По его словам, скорее всего, поддерживать этот вид кредитования годами не получится, но пока сворачивать программу не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Решение политическое мы приняли о продлении льготной ипотеки, но сказать, что мы его будем годами поддерживать, не знаю, сможет ли его бюджет годами поддерживать. Скорее всего, нет»,— сообщил господин Хуснуллин в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»). «Мы видим, что в этом году нам, скорее всего, средств будет не хватать. Нам, скорее всего, придется добавить объем льготного финансирования»,— добавил он. Конкретные суммы вице-премьер называть не стал.

9 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что, по ее мнению, массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. Она считает, что вместо этого нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья. По словам госпожи Набиуллиной, постоянное продление льготных ипотечных программ негативно сказывается на ситуации в экономике РФ.

Подробнее о судьбе льготных ипотечных программ в РФ читайте в материале «Ъ» «Семья — двигатель ипотеки».

Александр Кислов