Хуснуллин усомнился в том, что льготную ипотеку в России удастся поддерживать годами

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что уже в текущем году в госбюджете РФ могут закончиться деньги на финансирование льготной ипотеки. По его словам, скорее всего, поддерживать этот вид кредитования годами не получится, но пока сворачивать программу не планируется.
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«Решение политическое мы приняли о продлении льготной ипотеки, но сказать, что мы его будем годами поддерживать, не знаю, сможет ли его бюджет годами поддерживать. Скорее всего, нет»,— сообщил господин Хуснуллин в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»). «Мы видим, что в этом году нам, скорее всего, средств будет не хватать. Нам, скорее всего, придется добавить объем льготного финансирования»,— добавил он. Конкретные суммы вице-премьер называть не стал.
9 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что, по ее мнению, массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. Она считает, что вместо этого нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья. По словам госпожи Набиуллиной, постоянное продление льготных ипотечных программ негативно сказывается на ситуации в экономике РФ.
Подробнее о судьбе льготных ипотечных программ в РФ читайте в материале «Ъ» «Семья — двигатель ипотеки».