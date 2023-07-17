Для ремонта Крымского моста после теракта построят временный мост

Для ремонта Крымского моста после теракта необходимо строительство временного объекта протяженностью 250 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

Он отметил, что в этот раз не получится применить технологию, отработанную для восстановления объекта после теракта в октябре 2022 года. Сейчас необходим временный мост, с которого можно будет поднимать пролеты большегрузными кранами.

Марат Хуснуллин отметил, что к работам по восстановлению моста привлекут несколько сотен строителей и проектировщиков. Металлические конструкции для моста уже начали разрабатывать на заводе в Воронеже. Предварительно, один пролет автомобильного полотна планируется запустить к 15 сентября. После установки с него начнут восстанавливать второй пролет.

Утром 17 июля два украинских надводных беспилотника ударили по Крымскому мосту. СКР возбудил уголовное дело о теракте. В результате него погибли супруги из Белгородской области, их дочь получила ранения.

Татьяна Ручкина

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