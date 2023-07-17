Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для ремонта Крымского моста после теракта построят временный мост

Для ремонта Крымского моста после теракта необходимо строительство временного объекта протяженностью 250 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Фото: минтранс РФ

Фото: минтранс РФ

Он отметил, что в этот раз не получится применить технологию, отработанную для восстановления объекта после теракта в октябре 2022 года. Сейчас необходим временный мост, с которого можно будет поднимать пролеты большегрузными кранами.

Марат Хуснуллин отметил, что к работам по восстановлению моста привлекут несколько сотен строителей и проектировщиков. Металлические конструкции для моста уже начали разрабатывать на заводе в Воронеже. Предварительно, один пролет автомобильного полотна планируется запустить к 15 сентября. После установки с него начнут восстанавливать второй пролет.

Утром 17 июля два украинских надводных беспилотника ударили по Крымскому мосту. СКР возбудил уголовное дело о теракте. В результате него погибли супруги из Белгородской области, их дочь получила ранения.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...