Следователи спустя четыре года нашли подозреваемого в покушении на убийство воронежского чиновника Николая Фролова

Задержан подозреваемый в покушении на убийство экс-главы Рамонского района Воронежской области, а ныне заместителя руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии Николая Фролова. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Покушение произошло в декабре 2019 года — возглавлявший тогда Рамонский район Николай Фролов с травмами различной степени тяжести был доставлен в областную больницу после взрыва у его гаража. Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а полиция предложила денежное вознаграждение за помощь в поиске подозреваемого.

Однако, сообщили в СКР 18 июля, на первоначальном этапе не удалось установить и задержать лиц, причастных к покушению на чиновника. Дело было передано в центральный аппарат ведомства «для наиболее полного и объективного расследования», его ведет главное следственное управление (ГСУ). Оно расследует не только покушение на убийство, но и факты умышленного повреждения чужого имущества и незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения взрывных устройств.

В итоге по результатам «комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий» по подозрению в совершении преступления задержан местный предприниматель Андрей Богомазов. «Результаты экспертиз, а также предметы и документы, обнаруженные при обыске по месту его жительства, подтверждают причастность задержанного к покушению на убийство главы района»,— рассказали в СКР.

Следствие установило, что бизнесмен не мог ввести в эксплуатацию построенное с нарушениями нежилое здание. Администрация указывала ему на необходимость их устранения, но Андрей Богомазов, «не желая выполнять эти требования, решил совершить убийство».

СКР ходатайствует перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Николай Фролов планировал вернуться на работу в район в начале 2020 года. В конце 2022 года он получил от губернатора Александра Гусева предложение перейти на должность «в исполнительных органах власти региона». В начале этого года господин Фролов был назначен заместителем руководителя областного департамента природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира.

Александр Прытков

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