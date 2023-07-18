Мишустин: фортификация рубежей России почти завершена

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские военные почти завершили фортификацию линий обороны на всех рубежах. Об этом премьер заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено»,— сказал премьер-министр (цитата по ТАСС). Он также заявил, что правительство оказывает всесторонyюю поддержку тем, кто потерял жилье во время обстрелов. «Мы занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры — социальных и транспортных»,— отметил премьер-министр.

Оборонительные линии также есть в Курской и Белгородской областях. Их соорудили еще осенью прошлого года. В мае на территорию Белгородской области прорвалась группа диверсантов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не уполномочена оценивать характеристики защитных сооружений в приграничных регионах. Минобороны сообщало о начале украинского наступления 4 июня.

Анастасия Ларина