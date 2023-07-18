Прокуратура начала проверку из-за госпитализации с энтеровирусной инфекцией воспитанников частного детского сада Екатеринбурга

Прокуратура Свердловская области организовала проверку из-за госпитализации воспитанников частного детского сада Екатеринбурга «Аистенок» с энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

Ранее в областном Роспотребнадзоре сообщили о временном закрытии частного детского сада из-за вспышки вирусного менингита. В Минздраве заявили, что трое детей были госпитализированы с подозрением на энтеровирусную инфекцию. Позже у троих детей и одного взрослого подтвердили энтеровирус.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности частного детского сада.

Полина Хабарова

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