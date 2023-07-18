Генпрокуратура Казахстана: задержанный россиянин Кислицин не подавал ходатайство о предоставлении убежища

Задержанный в Алма-Ате сотрудник российской компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин не подавал ходатайства о предоставлении убежища, заявил начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков «РИА Новости».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никита Кислицин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Суиндиков уточнил, что казахстанские власти получили запрос России об экстрадиции Никиты Кислицина и рассмотрят его «в установленном законом порядке». Ранее в ведомстве заявили, что российский запрос будет иметь для Астаны приоритет перед аналогичным запросом о выдаче Никиты Кислицина от властей США.

Никита Кислицин был задержан в июне по запросу США. ФБР обвинило его в том, что он вместе с другими хакерами еще в 2012 году получил доступ к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Вслед за этим российский суд заочно арестовал Никиту Кислицина по обвинению в получении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и в вымогательстве в особо крупном размере (п. «а», п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Борец с хакерами понадобился ФБР и МВД».

Александр Кислов