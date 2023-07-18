FT: Саудовская Аравия и Турция добиваются сделки по возвращению украинских детей из России

Саудовская Аравия и Турция обсуждают варианты возвращения украинских детей, вывезенных на территорию России. По данным источников Financial Times (FT), в переговорах участвует бизнесмен Роман Абрамович.

Как сообщает FT, переговоры продолжаются последние несколько месяцев, однако компромиссного решения, которое устроило бы и Россию, и Украину, пока не найдено. Уполномоченная по правам человека на Украине сказала FT, что прямой связи с Россией по вопросу возвращения нет, поскольку «речь идет не об обмене военнопленными, это дети».

Саудовская Аравия, рассказал один из дипломатов, поднимала вопрос о необходимости провести соответствующие переговоры на саммите G20 в Копенгагене. Западные страны, пишет FT, поддержали кандидатуру Саудовской Аравии в качестве посредника. Неназванный дипломат подчеркнул, что в этом «чувствительном вопросе» необходима третья сторона, поскольку «никто никому не доверяет».

По словам одного из источников, задача состоит в том, чтобы определить количество вывезенных с территории Украины детей и затем «определить лучшее решение для каждого из них». Однако точное число неизвестно. Кроме того, в Россию дети попадают по разным обстоятельствам: кого-то увезли в первые дни военного конфликта, а других забрали «пророссийские родственники».

В июне 2022 года Межведомственные координационный штаб России по гуманитарному реагированию утверждал, что российская сторона вывезла с территории Украины 307 423 ребенка. В феврале 2023 источник ТАСС утверждал, что за год в России «прибыло» 738 тыс. детей. По данным российских властей, на Украину вернулись чуть больше 300 человек.

17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорилось, что они «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации» с 24 февраля 2022 года.

Лусине Баласян