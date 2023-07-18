При обстреле белгородского хутора Бабка вышла из строя линия электропередачи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что днем 18 июля под обстрел со стороны Украины попал приграничный хутор Бабка. Повреждена линия электропередачи, в хуторе и соседнем селе Новопетровка нет света.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи... Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий»,— написал господин Гладков в Telegram.

Ранее сегодня, 18 июля, при обстреле белгородского поселка Шамино пострадали пять человек, один из них получил ранения средней степени тяжести. В Белгородской области на фоне военной операции на Украине действуют режим высокого уровня террористической опасности.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер