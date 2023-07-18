Компания тюменского депутата отдала 121,7 млн рублей за участок под КРТ

Комплексным развитием территории (КРТ) в районе Дома Обороны в Тюмени займется компания «Сибмаш-Северстрой», принадлежащая депутату Тюменской областной думы Владимиру Пискайкину. Участок в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой площадью 2,87 га был выкуплен за 121,7 млн руб. Об этом сообщает портал 72.ru. Изначально землю выставляли на торги за 9,9 тыс. руб.

«Сибмаш-Северстрой» строит под товарным знаком «Ньютон» несколько ЖК в Тюмени. По итогам 2022 года выручка компании составила в 3,9 млн руб.

Напомним, в Тюмени для проведения КРТ снесут 148 домов в районе ДОК. Работы будут проводить в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой. В течение 10 лет будут снесены дома на площади 64,33 га.

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