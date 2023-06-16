В Тюмени под КРТ отдадут участки в центре города и на Доме Обороны

В Тюмени для проведения комплексного развития территории (КРТ) отдадут участки в центре города и на Доме Обороны. Об этом сообщает портал 72.ru. Там можно будет возвести жилые дома высотой до 25 этажей, а также парковки, больницы, детские сады, школы.

Площадь участка в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой составит 2,87 га. Начальная цена объекта— 9,9 тыс. руб. Сумма задатка составит 20 млн руб. За 2,9 тыс. руб. на аукцион было выставлено право на заключение договора КРТ в районе улиц Елизарова — Холодильной — Харьковской. Площадь второго участка 5,5 га.

Напомним, в Тюмени для проведения КРТ снесут 148 домов в районе ДОК. Работы будут проводить в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой. В течение 10 лет будут снесены дома на площади 64,33 га.

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