Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отказался снимать арест со счетов гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина

Арбитражный суд Свердловской области отказался снимать арест со счетов гендиректора завода «Исеть», бизнесмена Малика Гайсина. Определение опубликовано на сайте суда. Напомним, обеспечительные меры были приняты в рамках дела о банкротстве господина Гайсина, которое инициировал предприниматель Дмитрий Светлолобов.

Малик Гайсин, пытаясь обжаловать арест счетов, указывал, что задолженность перед господином Светлолобовым уже частично погашена и сейчас составляет 480 тыс. руб., поэтому принятые судом меры он назвал «избыточными». Помимо этого, бизнесмен считает, что подача заявления о банкротстве является злоупотреблением правом со стороны кредитора.

Суд решил, что доводы Малика Гайсина, касающиеся частичного погашения

задолженности, а также недобросовестности и злоупотребления правом со стороны Дмитрия Светлолобова при подаче заявления о признании бизнесмена банкротом, будут оцениваться позже. Другие доводы суд счел недостаточными.

Напомним, в конце мая в рамках дела о банкротстве господина Гайсина суд наложил арест на счета, имущество, долю в 13 компаниях, а также акции ПАО Банк «Вятич», принадлежащих ему.

Сейчас гендиректор завода «Исеть» сейчас находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой «Исети», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в 15,6 тыс. руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...