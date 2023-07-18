Песков: ответ на атаку на Крымский мост еще вырабатывается

Власти России пока вырабатывают предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению его безопасности. Об этом заявил во время пресс-колла пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer, Reuters Фото: Stringer, Reuters

«Ну, конечно, вырабатываются»,— ответил представитель Кремля на вопрос о том, представили ли президенту уже какие-то предложения по этой теме. Он также снова обвинил в атаке Украину.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла ехавшая по мосту семейная пара из Белгородской области, их дочь была ранена. Возбуждено уголовное дело о теракте. Ночью 18 июля автомобильное движение по мосту восстановили по одной полосе.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лаура Кеффер