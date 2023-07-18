Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о рекомендательных алгоритмах

Комитет Госдумы по информполитике на заседании сегодня, 18 июля, рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете. Так, председатель IT-комитета Александр Хинштейн подчеркнул, что комитет будет просить поставить законопроект на рассмотрение на текущей неделе.

Уточняется, что проекты нормативных актов уже подготовлены РКН и будут переданы участникам рынка.

Регулирование рекомендательных сервисов обсуждается с 2021 года. Исходно депутаты обосновывали его необходимость тем, что контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов в Facebook, Instagram (площадки заблокированы в России, принадлежат Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена), YouTube и на других ресурсах, повышает риски социальных конфликтов. Против инициативы в разное время выступали владельцы соцсетей и поисковых систем, включая VK и «Яндекс», онлайн-кинотеатры, а также технологические стартапы, разрабатывающие рекомендательные алгоритмы.

Юлия Юрасова