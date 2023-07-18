Бундесвер заключил с Rheinmetall контракты по боеприпасам на сумму €1,3 млрд

Бундесвер заключил два контракта с немецким оборонным концерном Rheinmetall на поставку нескольких сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около €1,3 млрд. В пресс-релизе компании говорится, что вооруженные силы ФРГ нуждаются в пополнении складов боеприпасов в связи с конфликтом на Украине.

В рамках первого контракта предполагается поставка 155-миллиметровых боеприпасов, взрывателей и метальных зарядов. Контракт рассчитан до 2029 года. Сумма контракта составляет около €1,2 млрд.

Также Бундесвар и Rheinmetall расширили предыдущий контракт на поставку осколочно-фугасного артиллерийского снаряда DM121. Сумма контракта увеличилась со €109 млн до €246 млн. Первая поставка стоимостью €127 млн состоится в ближайшее время.

20 июня газета Der Spiegel со ссылкой на документы правительства Германии сообщила, что в запасах Бундесвера лежат 20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. При этом 2031 году, в соответствии со стандартами НАТО, Германия должна иметь 230 тыс. таких снарядов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян