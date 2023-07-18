Елизавета Жиркова отстранена от должности замглавы Новочеркасска из-за уголовного дела

Заместитель главы администрации Новочеркасска по экономике Елизавета Жиркова отстранена от должности в связи с рассмотрением уголовного дела в отношении нее. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Как сообщалось ранее, Елизавета Жиркова является подозреваемой в уголовном деле о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в октябре 2021 года чиновница распорядилась, чтобы подчиненные подготовили постановление о предоставлении ее знакомой бесплатно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб. Позже документ подписал глава администрации, который не знал о замыслах подчиненной.

Елизавета Жиркова была назначена заместителем главы администрации по экономике в марте 2023 года. До этого она была заместителем главы по финансовым вопросам. Уголовное дело против замглавы было возбуждено в мае текущего года.

Анастасия Назарова