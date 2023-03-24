Назначен новый замглавы администрации Новочеркасска по вопросам экономики

Новым заместителем главы администрации Новочеркасска по экономике назначена Елизавета Жирикова, которая ранее была заместителем главы по финансовым вопросам. На новой должности госпожа Жирикова будет курировать темы экономики, промышленности и транспорта, сообщает пресс-служба администрации Новочеркасска.
Елизавета Жирикова приступила к своим обязанностям с 23 марта
Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска
Новый замглавы получила образование по специальности инженер-экономист, является кандидатом экономических наук, и обладает опытом работы на руководящих постах. Ее предшественник — Игорь Тишкунов, занимавший эту должность с марта 2021 года, уйдет на пост помощника главы муниципалитета.
Пост заместителя главы по финансовым вопросам будет временно занимать начальник финансового управления Анна Пискунова. В дальнейшем должность упразднят в рамках преобразования кадровой системы администрации Новочеркасска.