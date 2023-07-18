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Коммерсантъ FM
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В Москве груженный рельсами состав разломал станцию

В Москве с грузового поезда во время движения съехали рельсы и повредили станцию Матвеевская, сообщила Московская железная дорога (МЖД). Станция находилась на реконструкции до 2021 года.

Инцидент произошел сегодня, 18 июля, в 5:09 на перегоне Москва сортировочная-Киевская—Солнечная Киевского направления. «Во время перевозки рельсов произошло нарушение габарита груза, вследствие чего была повреждена пассажирская инфраструктура на платформе №1 станции Матвеевская»,— говорится в пресс-релизе.

Движение на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники уже убрали поврежденные конструкции на платформе и открыли ее для пассажиров. МЖД создала штаб для выяснения причин произошедшего.

Telegram-канал Baza опубликовал видео инцидента. На нем видно, что рельсы снесли обшивку и стекла на платформе.

Лаура Кеффер

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