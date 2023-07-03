Начались продажи билетов на Международный фестиваль университетского спорта

Продажи билетов на Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет 19–31 августа в Екатеринбурге начались с 1 июля, сообщили в пресс-службе. Для их приобретения необходимо оставить заявку на официальном сайте мероприятия. Цены на билеты варьируются от 80 до 350 руб. «Доступно и расписание спортивной программы, поэтому выбирайте билеты, регистрируйтесь и обязательно приезжайте. Нам важно сделать вход на фестиваль доступным»,— отметил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный фестиваль университетского спорта, в частности, будет проходить во Дворце водных видов спорта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Международный фестиваль университетского спорта, в частности, будет проходить во Дворце водных видов спорта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее планировалось провести в Екатеринбурге всемирную Универсиаду, но после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине ее отменили. Вместо нее проведут Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие спортсмены из дружественных России стран. Среди них: Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Камбоджа и другие. Соревнования состоятся по 14 видам спорта (бадминтон, бокс, волейбол, дзюдо, плавание, прыжки в воду, теннис и другие). К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте не моложе 17 лет и не старше 25 лет включительно. Официальный талисман соревнований — Соболенок-музыкант Кедри. Ожидается, что фестиваль посетит более 140 тыс. зрителей.

Алена Бормотова

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