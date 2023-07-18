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Коммерсантъ FM
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В приморском Артеме без электроэнергии остались свыше 9 тыс. жителей

Более 9,5 тыс. жителей Артема — четвертого по величине города Приморья — остались без электричества сегодня, 18 июля, около 10:00 по местному времени (03:00 мск) из-за аварии на подстанции. По данным прокуратуры региона, обесточены 37 многоквартирных домов и более 160 частных домовладений. К 13:00 местного времени электроснабжение частично восстановлено, но без света остаются более 3 тыс. человек.

«Прокуратура города Артема организовала проверку исполнения требований законодательства при организации электроснабжения населения, по результатам которой, при наличии оснований, надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным местных СМИ, из-за аварийного отключения электроэнергии в пострадавших домах было отключено и водоснабжение.

Артем является городом-спутником Владивостока, его население составляет около 109 тыс. человек. В мае-июне из-за аварий без электроснабжения неоднократно оставались жители Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток

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