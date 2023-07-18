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Стрептококки во рту — бляшки в сосудах

Бактерии определенных видов, видимо, ухудшают течение атеросклероза

Ротовая полость — одно из наиболее густонаселенных микробами место в человеческом организме. Шведские исследователи считают, что некоторые виды бактерий — стрептококки,— если они есть во рту, способствуют образованию в коронарных артериях бляшек.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Исследование выполнено сотрудниками двух шведских университетов, Уппсальского и Лундского, в нем участвовало 9 тыс. шведов, не имевших диагностированной сердечно-сосудистой патологии.

«Мы пришли к выводу, что если во рту пациента находятся бактерии из рода стрептококков, то можно ожидать, что у них будут и атеросклеротические бляшки в мелких коронарных сосудах,— объясняет Туве Фолл, одна из авторов исследования, профессор молекулярной эпидемиологии из Уппсалы.— Стрептококки часто становятся причиной таких распространенных болезней, как пневмония, фарингиты, ларингиты, а также рожистые воспаления и воспаления клапанов сосудов сердца. Мы выясняли, как стрептококки связаны с развитием атеросклероза».

Ученые пользовались очень продвинутыми технологиями, которые, во-первых, позволяют быстро секвенировать ДНК и сравнивать их в разных биологических образцах, а во-вторых, замечать и отслеживать малейшие изменения в мелких сосудах сердца.

«Огромный массив высококачественной информации позволил нам впервые установить эту связь,— говорит Серхи Сайольс-Байхерас, постдок из Уппсалы и ведущий автор исследования.— Сильнее всего связь прослеживается, когда мы обнаруживаем во рту бактерии видов Streptococcus anginosus и Streptococcus oralis».

Стрептококки вызывают рост факторов воспаления в анализах крови пациентов.

«Мы находимся только на этапе постановки проблемы: как влияют на человека-хозяина сообщества бактерий, населяющих разные части его тела»,— говорит Марью Урху-Меландер, профессор генетической эпидемиологии из Лунда.

По материалам.

Ольга Грибова

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