Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9675 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4525. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3975. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3310. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3130. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2770. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2610. 14 (15). Томми Пол (США) — 2320. 15 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2315. 16 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2290. 17 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 2195. 18 (17). Алекс де Минор (Австралия) — 2150. 19 (21). Александр Зверев (Германия) — 1720. 20 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1655… 43 (92). Роман Сафиуллин — 1023… 52 (50). Аслан Карацев — 888... 96 (97). Александр Шевченко (все — Россия) — 622.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9315 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4865. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 4846. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390. 8 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3341. 9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3310. 10 (42). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106. 11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3010. 12 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2870. 13 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2745. 14 (12) Вероника Кудерметова — 2570. 15 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2560. 16 (18). Мэдисон Кис (США) — 2535. 17 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2315. 18 (16). Каролина Мухова (Чехия) — 2304. 19 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2235. 20 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2165. 21 (22). Екатерина Александрова — 2125… 24 (23). Анастасия Потапова — 1865... 37 (40). Анна Блинкова — 1253… 65 (61). Анна Калинская — 903. 66 (102). Мирра Андреева — 900... 69 (68). Элина Аванесян — 877... 78 (72). Камилла Рахимова — 817... 96 (119). Анастасия Павлюченкова (все — Россия) — 719.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.